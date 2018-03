Seleção brasileira terá camisa azul ‘estrelada’ na Copa do Mundo

O site Footyheadlines, especializado em uniformes de futebol, divulgou nesta quarta-feira imagens da camisa reserva da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Toda azul, em tons distintos, o uniforme traz estrelas espalhadas pelo peitoral. As mangas são todas em um único tom de azul e próximo à gola há o selo com a frase “você é a seleção”. A camisa deve ser lançada oficialmente pela Nike no fim deste mês.

Veja as imagens da camisa