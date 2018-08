Seleção brasileira: Richarlison vai substituir Pedro no ataque

O atacante Richarlison, do Everton, foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente. Ele vai assumir a vaga de Pedro, atacante do Fluminense, que teve um estiramento nos ligamentos do joelho e foi cortado. O anúncio foi feito pelo perfil da CBF no Twitter, nesta segunda-feira.

Richarlison, do Everton, está convocado e vai assumir a vaga de Pedro, desconvocado por lesão. Bem-vindo! #SeleçãoBrasileira #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/soKgWIi2TZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 27, 2018

Pedro torceu o joelho na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No entanto, a previsão de recuperação para o atacante do Fluminense é de 21 dias.

Richarlison foi uma das principais contratações do Everton para a temporada inglesa. Em três jogos com a camisa do clube de Liverpool, ele marcou dois gols.