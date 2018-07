O técnico Tite e alguns dos jogadores da seleção brasileira desembarcaram na manhã deste domingo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia.

Entre os jogadores, apenas Philippe Coutinho, Casemiro, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Pedro Geromel e Taison estavam no voo que partiu de São Petersburgo e fez escala em Madri, na Espanha. A maioria do elenco, que atua e mora na Europa, deixou a Rússia por conta própria. Neymar era esperado no desembarque, mas não apareceu junto ao grupo.

No salão de desembarque, a delegação foi aplaudida pelos poucos torcedores vestidos com a camisa da Seleção e pelas pessoas que já se encontravam no local. Philippe Coutinho e Tite foram os mais assediados.

O volante Casemiro deu uma pequena entrevista e fez balanço positivo da Copa. “Aconteceram muitas coisas boas, não é o fim de uma era. A comissão seguirá fazendo um grande trabalho. Todos perdem e ganham juntos”, afirmou.

Em rápida declaração, Tite disse que só queria retribuir o carinho da torcida. “Quero agradecer de coração, muito obrigado”, disse aos cerca de vinte torcedores que desde as 5h circulavam pelo aeroporto à procura da comitiva.

O treinador, que ainda não decidiu se permanecerá no cargo, tem uma proposta da CBF para comandar a Seleção por mais quatro anos. Após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, o técnico disse que era “inapropriado” falar sobre seu futuro naquele momento e pediu um tempo para refletir.

(Com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)