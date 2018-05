Seleção brasileira desembarca na Inglaterra para nova etapa de preparação

Nesta segunda-feira, às 8h55 no horário local (04:55 de Brasília), a seleção brasileira desembarcou no aeroporto de Stansted, em Londres, base para as próximas duas semanas de preparação. Logo em seguida, comissão técnica e jogadores partiram para o CT do Tottenham, onde farão os últimos treinos antes do amistoso contra a Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool

A equipe saiu do Brasil no último domingo com 20 dos 23 convocados pelo técnico Tite. As ausências foram três jogadores que atuaram na última final da Liga dos Campeões, em Kiev. O lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, que foram campeões europeus, além do atacante Roberto Firmino, que foi vice. Os três se juntam ao time na próxima quarta-feira.

O Brasil usará em Londres um das estruturas mais modernas do continente europeu. O CT, localizado na região de Enfield, foi inaugurado em 2012 e possui 15 campos de grama natural, academias, salas de preparação física e um grande ginásio de grama sintética. Além disso, um hotel foi construído recentemente e será inaugurado pelos brasileiros.

Após o jogo contra os croatas, o Brasil fará seu último amistoso antes da Copa contra a Áustria, dia 10, no Ernst-Happel-Stadion, em Viena, na Áustria. A estreia no Mundial será no dia 17 de junho, contra a Suíça. Depois, enfrentará a Costa Rica no dia 22 e fecha a fase de grupos contra a Sérvia, no dia 27.