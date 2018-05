Seleção brasileira completa: Marcelo e Casemiro chegam a Londres

LONDRES – A seleção brasileira que buscará o hexacampeonato na Rússia está completa. O lateral Marcelo e o volante Casemiro, que venceram a Liga dos Campeões com o Real Madrid no último sábado, chegaram nesta quarta-feira ao centro do treinamento do Tottenham, em Londres, e se juntaram aos outros 21 atletas. A dupla foi recebida com animação pelos colegas e chegou a tempo do almoço na capital inglesa, que amanheceu com clima frio.

Marcelo e Casemiro participarão do treino da tarde, que começa às 16h30 do horário local (12h30 de Brasília). Em seguida, o lateral Danilo, do Manchester City, dará entrevista coletiva. Tite tem agora praticamente todos os atletas à disposição, a pouco mais de duas semanas da estreia na Copa do Mundo.

Os únicos desfalques nos treinos com bola são Fagner e Douglas Costa, que se recuperam de lesão e tem feito apenas corridas pelo gramado e trabalhos na academia. Os jovens Brenner, do São Paulo, e Vitinho, do Cruzeiro, foram levados à Londres e têm completado os treinos no moderno CT do Tottenham, localizado em uma pacata área do norte de Londres, a 30 quilômetros do centro.

A seleção brasileira ficará mais nove dias na Inglaterra. Na próxima sexta-feira, viaja para Liverpool, onde fará amistoso contra a Croácia, no estádio de Anfield, no dia 3. Em seguida, retorna para Londres e no dia 8 embarca rumo à Viena, onde enfrentará a Áustria, no dia 10. Um dia após a partida, parte para Sochi, seu quartel-general na primeira fase da Copa do Mundo. A estreia acontece dia 17, contra a Suíça, em Rostov.