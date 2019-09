Seleção brasileira chega aos EUA preocupada com furacão – e com Neymar

A seleção brasileira desembarcou nas últimas horas nos Estados Unidos, onde fará seus dois primeiros amistosos depois do título da conquista da Copa América. O avanço do furacão Dorian, que deve passar ao norte de Miami, onde o time passará a semana, já causou os primeiros obstáculos de logística. Outra preocupação do técnico Tite diz respeito à forma física de seu jogador mais badalado. Neymar, que se apresentou nesta segunda-feira, 2, não atua em uma partida há quase três meses.

A comissão técnica, que conta com a estreia do novo coordenador de seleções, Juninho Paulista, se reuniu em Miami ainda no domingo, 1º, para discutir como seria a semana. Os treinamentos seriam na Universidade Barry de segunda até quarta-feira, mas como o local foi fechado por causa da aproximação do furacão Dorian, houve uma mudança de planos.

Discutiu-se a possibilidade de a equipe treinar até mesmo em Washington ou Houston e voltar para a Flórida apenas no dia de enfrentar a Colômbia, mas, ao menos nesta segunda-feira, a primeira atividade do grupo foi transferida para o centro de treinamento do Miami Dolphins.

Fala, Thiago Silva! 🗣 Thiago Silva foi o primeiro a se apresentar, ainda no domingo. O zagueirão ressaltou a emoção de defender a #SeleçãoBrasileira mais uma vez! ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/q2glp7QrFc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 2, 2019

Neymar de volta

O camisa 10 retornou à equipe nacional em maio à sua frustrada tentativa de deixar o Paris Saint-Germain. Mesmo sem atuar desde o dia 5 de junho, quando sofreu a lesão ligamentar no tornozelo direito que o tirou da Copa América, Neymar voltou a ser convocado e foi o décimo jogador a se juntar ao grupo, depois de Thiago Silva, Ederson, Roberto Firmino, Fabinho, Weverton, Bruno Henrique, Daniel Alves, Jorge e Ivan.

Neymar chegou sozinho ao hotel em que a seleção está hospedada e parou para tirar fotos com alguns fãs no saguão. Devido à sua longa inatividade – ficou apenas treinando no PSG enquanto negociava, sem sucesso, com Real Madrid e Barcelona – existe a expectativa sobre quanto tempo ele terá em campo nos amistosos.

Brasil e Colômbia se enfrentam no Hard Rock Stadium nesta sexta-feira, 6, às 21h30 (de Brasília). Depois deste amistoso, a seleção segue rumo a Los Angeles, na Califórnia, onde jogará contra o Peru, no dia 10, no estádio LA Coliseum. A equipe de Tite ainda joga mais quatro amistosos até o final deste ano – dois em outubro e mais dois em novembro.