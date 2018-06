Seleção brasileira anuncia numeração oficial da Copa 2018

LONDRES – A CBF anunciou na manhã desta sexta-feira a numeração das camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Titulares absolutos, como Marcelo (12) e Paulinho (15), e outros potenciais titulares, como Danilo (14), Fernandinho (17) e Willian (19) optaram por números tradicionalmente de reservas (acima do 11).

Por outro lado, reservas como Geromel (4) e Filípe Luís (6) ficaram com as numerações mais tradicionais. Como esperado, Neymar usará a camisa 10. A 11 ficou com Philippe Coutinho.

A maior surpresa foi a escolha de Thiago Silva, que “herdou” a 2 de Daniel Alves, fora da Copa por lesão. O número é o mesmo utilizado pelo jogador no Paris Saint-Germain – e também o de Cafu, último capitão a erguer a taça. Na última Copa, quando era o capitão de Luiz Felipe Scolari, Thiago Silva jogou com a 3. Nos últimos anos, atuou com a 4 ou a 14 na seleção.