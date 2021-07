‘Sei o que faço’, diz Renato Gaúcho depois de goleada do Flamengo

O Flamengo aplicou uma sonora goleada de 5 a 1 contra o São Paulo, no Maracanã, neste domingo, 25, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols do clube carioca foram anotados três vezes por Bruno Henrique, aos 25, 27 e 32 minutos, um por Welington (contra), aos 47 minutos, e outro por Gustavo Henrique, aos 41 minutos. O time paulista descontou com Arboleda, aos 3 minutos.

Com quatro vitórias em quatro jogos, o técnico Renato Gaúcho celebrou o resultado e chamou para si a responsabilidade sobre a equipe titular. Neste domingo, o Flamengo entrou com força máxima e contou com nomes como Gabigol, Filipe Luís e Bruno Henrique.

“Se eu poupar eu sou criticado, mas aí alguns jornalistas falam que tenho que poupar porque tem jogadores cansados, vai lesionar. Você poupa é criticado, você coloca o jogador para jogar e lesiona, você é criticado. Deixa comigo, eu sei o que eu faço”, disse, em entrevista coletiva.

Além dos resultados positivos, o time coleciona 15 gols anotados e apenas 2 sofridos. “Você não vai ter uma defesa imbatível, mas cada vez a gente vai treinando, corrigindo. Estou satisfeito com a parte defensiva, ofensiva”, comenta.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, 29, novamente no Maracanã, onde enfrenta o ABC pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h (de Brasília).

“O grupo que o Flamengo tem a exigência é muito grande. Nossa próxima partida é quinta, pela Copa do Brasil. Vamos curtir e a partir de amanhã eu começo a pensar no adversário. Eu tenho 3 Copas do Brasil, eu quero a quarta”, destaca Renato Gaúcho.

Um, dois, três, quatro, cincum! Se liga nos gols do Mengão na goleada sobre o São Paulo pelas lentes do estagiário. Segue o fio 🧶 ⬇️ #VamosFlamengo ⚽️🤴🏿@Brunohenrique pic.twitter.com/C3lGNsiSrS — Flamengo (@Flamengo) July 25, 2021