Seedorf é novo técnico de Camarões e dirigirá seleção com Kluivert

A Federação Camaronesa de Futebol anunciou nesta segunda-feira a contratação de Clarence Seedorf como novo técnico da seleção de Camarões. O ex-jogador holandês ainda terá o seu compatriota e ex-companheiro de seleção, Patrick Kluivert, como auxiliar.

A contratação foi confirmada em nota publicada no site da Federação, afirmando que o acerto foi feito após “um rigoroso processo de seleção com candidatos da própria nação e do exterior”. Ambos com 42 anos, Seedorf e Kluivert chegarão ao cargo com a missão de recolocar nos eixos a equipe que faturou o título da Copa de Nações Africanas em 2017, mas que fracassou na tentativa de se classificar para o Mundial da Rússia.

Nas Eliminatórias da África, a seleção de Camarões ficou atrás da Nigéria na fase final e não se classificou ao Mundial pela primeira vez desde 2006. O fracasso provocou a demissão do técnico belga Hugo Broos no final do ano passado. O camaronês Alexandre Belinga era o interino desde então.

Como jogador, Seedorf defendeu Ajax, Real Madrid, Milan e Botafogo, pelo qual se aposentou em 2014. Como treinador dirigiu o Milan, em 2014; Shenzen (China), em 2016; e La Coruña, em 2018, quando não conseguiu evitar o rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Espanhol. O ex-atacante Kluivert desempenhava função de diretor de futebol no Paris Saint-Germain.

Descendente de africanos, Seedorf nasceu no Suriname, na América do Sul. “Chegou o momento de eu dar à África, continente dos meus antepassados, o que lhe devo”, ressaltou, por meio de declaração divulgada nesta segunda-feira pela Fecafoot. Kluivert, por sua vez, nasceu em Amsterdã, mas também é descendente de africanos e surinamês, possuindo dupla nacionalidade, como Seedorf.