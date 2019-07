Seedorf é demitido da seleção de Camarões

O holandês Clarence Seedorf foi demitido do cargo de técnico da seleção de Camarões após o fracasso da equipe na Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Egito. O auxiliar de Seedorf, Patrick Kluivert, outro ex-craque do futebol holandês, também foi dispensado, de acordo com a Federação Camaronesa de Futebol (Fecafut), em comunicado divulgado nesta terça-feira, 16.

Camarões iniciou o torneio como atual campeão continental e uma das candidatas ao título, mas foi eliminado nas oitavas de final pela Nigéria, com derrota por 3 a 2, uma “eliminação prematura”, como chamou a Fecafut para justificar sua decisão. A seleção camaronesa tem agora dois anos para se reformular, até sediar a próxima edição da Copa Africana de Nações.

Seedorf, de 43 anos, assumiu o cargo em agosto do ano passado e só conseguiu três vitórias em nove partidas. O ex-jogador de carreira vitoriosa por Ajax, Real Madrid, Milan e Botafogo, entre outros, continua sem convencer como técnico, depois de duas passagens de seis meses pelo Milan e o futebol chinês e um rebaixamento na Espanha com o Deportivo La Coruña.