Seedorf é anunciado como técnico do Deportivo La Coruña

O ex-jogador holandês Clarence Seedorf foi anunciado nesta segunda-feira como treinador do Deportivo La Coruña, da Espanha. No início do ano, Seedorf negociou com o Atlético-PR, mas não chegou a um acordo. Esta será sua terceira experiência como técnico, depois de passagens curtas por Milan e Shenzhen FC, da China.

Seedorf, de 41 anos, substituirá o espanhol Cristobal Parralo, demitido neste domingo após a derrota por 5 a 0 para o Real Sociedad. O time pelo qual atuaram os brasileiros Bebeto, Djalminha, Mauro Silva, entre outros, é apenas o 18º colocado do Campeonato Espanhol, na zona de rebaixamento.