Se o Grêmio avançar, a Libertadores terá um clube brasileiro na final

Caso o Grêmio confirme seu favoritismo diante do Libertad no jogo desta quinta-feira, dia 1º, em Assunção, o futebol brasileiro certamente estará representado na primeira final da Copa Libertadores em jogo único, marcada para 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Se o time gaúcho, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, se garantir nas quartas de final, um lado inteiro da chave será formado por clubes do país: o Grêmio enfrentará o Palmeiras, enquanto o Flamengo duelará com o Inter.

Não há, no entanto, nenhuma chance de ocorrer uma final 100% nacional. Do outro lado da chave, o Cruzeiro foi eliminado pelo atual campeão River Plate e o Athletico Paranaense caiu diante do Boca Juniors, ambos da Argentina. As quartas de final do outro lado da chave já estão definidas: River x Cerro Porteño (PAR) e Boca e LDU (EQU).

Há, portanto, chance de ocorrer clássicos locais, dois dos mais importantes do planeta, nas semifinais: Boca e River de um lado e Inter e Grêmio do outro. Os argentinos fizeram a polêmica decisão do ano passado, realizada no Santiago Bernabéu, em Madri, depois de episódios de violência em Buenos Aires, e foi vencida pelo River. Já os eternos inimigos gaúchos jamais se enfrentaram em um “Grenal” válido pela competição continental.

O Inter também jamais enfrentou o Flamengo na competição. Palmeiras e Grêmio, por outro lado, protagonizaram um dois mais épicos duelos entre brasileiros, na mesma fase de quartas de final, em 1995. O clube tricolor venceu o primeiro jogo por 5 a 0 no Olímpico, mas suou para garantir a classificação em São Paulo, onde foi derrotado por 5 a 1. O Grêmio se sagraria campeão na ocasião.

Qual país tem mais títulos da Libertadores?

O Brasil ainda busca se aproximar da Argentina, país com maior número de títulos da competição: 25 (sete do Independiente, seis do Boca Juniors, quatro de River Plate e Estudiantes, e um de Racing, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield e San Lorenzo).

Os clubes brasileiros aparecem na segunda colocação com 18 (três de Grêmio, São Paulo e Santos, dois do Inter e um de Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro), seguidos por Uruguai (cinco do Peñarol e três do Nacional). Colômbia e Paraguai têm três títulos cada e Chile e Equador ganharam uma vez.

O último clube brasileiro a conquistar o torneio foi justamente o Grêmio, em 2017, diante do Lanús.