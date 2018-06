O jogo entre Brasil e Suíça, que terminou com empate em 1 a 1 na cidade de Rostov, na estreia dos times na Copa do Mundo de 2018, ficou marcado pela reclamação brasileira de uma falta sobre Miranda no gol de Zuber, no empate suíço. O zagueiro reclamou por ter sido empurrado – o que realmente ocorreu -, mas o lance não foi revisto pelo árbitro de vídeo.

Após o jogo, em entrevista para a televisão, Miranda reclamou, mas disse entender que faz parte do jogo. “Se eu tivesse me jogado, talvez assinalasse mais o empurrão. Tem árbitro de vídeo, eles viram e acharam que não foi para tanto, a vida segue”, disse. Após o lance, brasileiros pediram a consulta do árbitro de vídeo e apontaram para o telão, mas o árbitro mexicano César Arturo Ramos não acatou o perdido.

Os brasileiros voltaram a reclamar da arbitragem de um suposto pênalti em cima de Gabriel Jesus, que também não foi assinalado pelo juiz nem revisado pelo árbitro de vídeo.