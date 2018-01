Scarpa: ‘Corro atrás dos meus direitos, pois cumpri meus deveres’

Como todos sabem, não sou um demagogo e preciso agradecer sincera e publicamente ao Fluminense pelos momentos que me proporcionou. Além de mim, somente Deus sabe a gratidão que eu realmente tenho por esse clube e pelas pessoas que conheci através dele. Infelizmente tive que ir por um caminho diferente do que eu sempre sonhei – escolha MINHA e não de terceiros. Certamente vários adjetivos ruins serão usados contra mim, mas conheço a verdade e meus direitos. Sabendo que essa é uma via de mão dupla, corro atrás de cada um desses direitos porque nunca deixei de cumprir com os meus deveres. Pelo contrário; fui além deles para contribuir com o time e meus companheiros. Fui extremamente desrespeitado em várias ocasiões nesses 5 anos de clube e NUNCA expus ninguém a nada, em consideração à instituição e pessoas de bem que fazem parte dela. O clube é, e sempre será, maior do que QUALQUER jogador! Mas isso não dá o direito de me tratarem como bem entenderem, nem de ficarem me devendo verbas que foram combinadas, como estão me devendo até hoje. Muitos dos meus sonhos foram realizados e serei eternamente grato por cada um deles. Saio desse clube de cabeça erguida, com a certeza de que sempre fiz o meu melhor!!!! Agradeço a todos os jogadores, fisioterapeutas, fisiologistas, comissão técnica, nutricionista, roupeiros, massagistas, pessoal de apoio, profissionais de Xerém e a maioria da torcida, principalmente pelo respeito que sempre tiveram comigo nesses cinco anos!! Fica aqui a minha gratidão a todos que a merecem. Deus te abençoe @fluminensefc 🙏🏾🇮🇹

A post shared by Gustavo Scarpa (@gustavoscarpa10) on Jan 15, 2018 at 12:17pm PST