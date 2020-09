SBT fecha com Conmebol e vai transmitir Libertadores na TV aberta

A Copa Libertadores da América saiu das mãos da Globo após várias décadas. O SBT assinou o contrato de direitos de transmissão de TV aberta para o torneio com a Conmebol nesta quinta-feira, 10, e interrompeu o monopólio da emissora carioca. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site UOL e confirmada por PLACAR.

A competição, que volta a ser disputada na semana que vem, será anunciada oficialmente pelo SBT ainda nesta quinta-feira. O canal prepara um material de divulgação para anunciar a novidade com estardalhaço.

Os primeiros jogos a serem exibidos no canal de Silvio Santos já foram escolhidos. Na próxima quarta-feira, 16, o Palmeiras visita o Bolívar pela terceira rodada do grupo B da Libertadores e a partida será transmitida para o SBT em todo o Brasil. A exceção é o estádio do Rio Grande do Sul, que irá assistir ao duelo entre Universidad Católica e Grêmio.

O acordo entre Conmebol e SBT só foi possível porque a Globo decidiu rescindir seu contrato para transmitir a Libertadores por conta da pandemia do novo coronavírus. A emissora carioca tinha um acerto até 2022 ao custo de 60 milhões de dólares por ano para poder exibir as partidas tanto na TV aberta, quanto no SporTV, o canal esportivo por assinatura do grupo. A volta do torneio poderá ser assistida no Brasil pelo SBT, pela Fox Sports (na TV fechada) e pelo Facebook (via streaming).