Savarino brilha, Atlético-MG vence o Palmeiras e dispara na liderança

Em briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG saiu vitorioso. Em partida disputada no Mineirão, neste sábado, 14, pela 16ª rodada da competição, o clube mineiro derrotou o Palmeiras por 2 a 0 e disparou na ponta da tabela. Os dois gols da vitória foram anotados por Jefferson Savarino.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Assim, o time comandado por Cuca chegou aos 37 pontos e se isolou como líder. Os comandados de Abel Ferreira estacionaram na vice-liderança, com 32 pontos, e podem ser ultrapassados neste domingo, 15, pelo Fortaleza, que encara o Santos.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Cuiabá no domingo, 22, às 11h (de Brasília). Já o Atlético-MG visita o Fluminense na segunda-feira, 23, às 20h.

Para a partida, o clube paulista entrou com um time misto pensando no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo, nesta terça-feira, 17, às 21h30, no Allianz Parque. Foram oito mudanças em relação aos titulares que atuaram na ida da competição continental.

Um dos pontos cruciais do jogo foi a expulsão do volante Patrick de Paula, aos 35 minutos, após receber o segundo amarelo. Na sequência, por reclamação, o técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Batista também receberam cartão vermelho.

Continua após a publicidade

O Atlético-MG abriu o placar no final do primeiro tempo, aos 47 minutos. Guilherme Arana cruzou da esquerda, a bola atravessou toda a área e chegou até Savarino, que bateu de primeira e mandou para o gol.

Já no segundo tempo, aos 16 minutos, o clube mineiro ampliou a vantagem com participação da mesma dupla. Guilherme Arana, da entrada esquerda da área, bateu cruzado e rasteiro para a pequena área, e Savarino, livre, apenas empurrou para o fundo da rede. No lance do gol, o venezuelano se chocou com o goleiro Weverton, que precisou ser substituído por Jailson.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLOOOOOOOOOOOO!!!!! SAAAAVAAA!!! É O SEGUNDO GOL DO VENEZUELANO NA PARTIDA!!! SAVARIIIINOOOOOOO!!! #VAMOGALO pic.twitter.com/a8qIhmEdYH — Atlético 😷 (@Atletico) August 14, 2021