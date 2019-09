A era da tecnologia permite que o espectador tenha acesso aos mais diferentes eventos pelo celular. Depois das transmissões do Campeonato Chinês e da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, os brasileiros agora podem assistir outra atração mais “exótica” e com algumas atrações brasileiras: o Campeonato Saudita, a competição mais rica e desenvolvida do Oriente Médio, via streaming, pelo aplicativo GSA Live. A plataforma disponibiliza todos os jogos do torneio de maneira gratuita.

Sem muito apelo tradicional, a competição pode servir para matar a saudade de alguns velhos ídolos. O atacante Romarinho, ex-Corinthians, é um dos destaques da competição. Ele trocou o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos – clube com o qual disputou o Mundial de Clubes de 2017 e marcou um gol no Real Madrid, na derrota de virada por 2 a 1 na semifinal – pelo Al Ittihad em 2018.

Ao todo, são mais de 20 brasileiros. O meio-campista Giuliano, ex-Grêmio e seleção brasileira, liderou o Al-Nassr no título da temporada passada e segue na equipe. O zagueiro Maicon, ex-São Paulo, o volante Petros (ex-Corinthians e São Paulo) são seus companheiros de time. Outros compatriotas são o volante Souza, ex-São Paulo, do Al-Ahli, além do volante Anselmo, ex-Palmeiras e Internacional, e do meia-atacante Marcos Guilherme, ex-Athletico-PR e São Paulo, ambos do Al-Wehda.

O volante colombiano Gustavo Cuéllar acertou com o atual vice-campeão Al-Hilal e é uma das novidades do campeonato deste ano. A transferência do ex-jogador do Flamengo protagonizou uma polêmica e impediu que outro brasileiro se integrasse ao elenco da equipe. Gabriel, do Corinthians, já estava no avião a caminho da Arábia Saudita para assinar o contrato.