Saudades de casa? Neymar visita Barcelona nesta segunda-feira

Depois de marcar um gol na vitória de 3 a 1 do PSG contra o Angers neste sábado (25), pelo Campeonato Francês, o atacante Neymar visitou nesta segunda (27) seu ex-clube, o Barcelona. O jogador apareceu como surpresa na Ciudad Deportiva, CT do clube, e tirou fotos com ex-companheiros.

O brasileiro publicou fotos com Rakitic, Ter Stegen e com seu ex-companheiro de ataque, Luis Suárez, que estava acompanhado do filho Benjamin. “Me alegro em te ver, craque”, escreveu para Rakitic. “Disse que sentia a minha falta (risos)”, provocou o goleiro alemão. Por fim, fez graça também com o atacante uruguaio. “Eu com o meu gordinho e o fenômeno Ben. Sentia sua falta, irmão”.

Neymar foi à cidade espanhola para participar de um torneio de poker, ao lado de Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona.