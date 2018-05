Saransk: a menor e mais esportiva sede da Copa

A cidade de Saransk fica a 630 km da capital, Moscou, e tem pouco mais de 300.000 habitantes, praticamente o mesmo tamanho das brasileiras Taubaté (SP), São José dos Pinhais (PR) ou a serrana Petrópolis (RJ). Fundada em 1641, às margens do rio Saransk, a cidadezinha vai receber quatro jogos da Copa, e é a base da seleção do Panamá.

Por causa do Mundial, Saransk ganhou um novo estádio de futebol, a Arena Mordóvia, com capacidade para 45.000 pessoas. Mas após o torneio parte da arena vai ser desmontada, com a capacidade caindo para 28.000 pessoas. A cidade tem alguns pontos turísticos como a Catedral de St. Feodor Ushakov, o parque Alexander Pushkin e ao Museu de Belas Artes da República da Mordóvia.

1. Saransk, Russia zoom_out_map 1 /5 Estação de trem (//iStock) Estação de trem

2. Saransk, Russia zoom_out_map 2 /5 Igreja de Santo Cirilo (//iStock) Igreja de Santo Cirilo

3. Saransk, Russia zoom_out_map 3 /5 Palácio de esportes (//iStock) Palácio de esportes

4. Saransk, Russia zoom_out_map 4 /5 Vista geral (Lars Baron/Getty Images) Vista geral

5. Saransk, Russia zoom_out_map 5/5 Escultura comemorativa da Copa 2018 (Lars Baron/Getty Images) Escultura comemorativa da Copa 2018

Além de vários monumentos e prédios dos séculos 17 e 18, tem uma base aérea (Lyambir airbase) e fica num ponto central das as outras cidades-sede. Tem voos diretos de Moscou, viagem de pouco mais de uma hora, além de uma linha de trem – 12 horas até Moscou.

Saransk é uma das principais cidades par quem pratica esporte na Rússia. Abriga vários complexos esportivos, como arenas para esportes aquáticos, esportes no gelo, ciclismo BMX, tênis e outros.

Os jogos em Saransk na Copa do Mundo:

Peru x Dinamarca – 16/06

Colômbia x Japão – 19/06

Irã x Portugal – 25/06

Panamá x Tunísia – 28/06

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre Saransk, com legendas em inglês