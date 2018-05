São Petersburgo, o centro europeu da Rússia

1. Saint Petersburg, Russia zoom_out_map 1 /5 Grade cascata em Peterhof (//iStock) Grade cascata em Peterhof

Grande ponte Peter e catedral Smolny

Catedral St Isaac

Igreja do nosso salvador

Palácio de inverno

Segunda maior cidade do país, com pouco mais de 5 milhões de habitantes, atrás apenas da Moscou, São Petersburgo é considerada a região mais “europeia” da Rússia – não só por estar geograficamente na parte ocidental, mas também por sua arquitetura e influências culturais. Seus canais banhados pelo Rio Neva foram concebidos nos moldes de Veneza (Itália) e Amsterdã (Holanda) e dão um charme especial à cidade, que receberá sete jogos da Copa do Mundo – ao menos um da seleção brasileira, diante da Costa Rica, em 22 de junho.

São Petersburgo foi estabelecida em 1703, e promovida a capital federal de 1712 a 1918. A cidade foi nomeada em homenagem ao czar Pedro, o Grande, após tê-la capturado do domínio sueco, durante a Grande Guerra do Norte. Em 1914, o nome mudou para Petrogrado, e em 1924, após a Revolução Russa, para Leningrado. Em 1991, com o fim da União Soviética, voltou a ter seu nome original.

Por ter sido a sede do governo russo, São Petersburgo é uma cidade com grande concentração de locais históricos. O principal ponto turístico é o Palácio de Inverno, residência oficial da monarquia russa até 1917, também muito visitado por sediar o Museu Hermitage, um dos maiores do mundo e com acervo de mais de três milhões de itens. A cidade também é cenário de duas das mais famosas obras da literatura russa, Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski, e Guerra e Paz, de Liev Tolstói.

E fica ainda mais bela no verão. Por estar no Círculo Polar Ártico, a duração dos dias e noites de São Petersburgo sofre uma grande variação de acordo com as estações. Durante o Mundial, os dias serão mais longos: próximo do solstício de verão (21 de junho), ocorre o fenômeno das “noites brancas”, também título de outra obra de Dostoiévski, no qual o sol não se põe por 24 horas. A Nevsky Prospect, principal rua da cidade, certamente estará cheia de animados torcedores ao longo de todo o Mundial.

Um pouco distante do centro, o belíssimo estádio do Zenit, o clube mais popular da cidade onde nasceu o presidente Vladimir Putin, está cercado por um grande parque, com diversas atrações – tem até montanha-russa (brinquedo que na Rússia, acredite se quiser, se chama “montanha-americana”). A praça das três estações é um dos principais pontos turísticos da cidade e possui o primeiro trem de alta velocidade da Rússia, que leva apenas quatro horas para chegar até Moscou, a cerca de 700 quilômetros de distância.

Os jogos em São Petersburgo na Copa do Mundo:

Marrocos x Irã – 15/06

Rússia x Egito – 19/06

Brasil x Costa Rica – 22/06

Nigéria x Argentina – 26/06

Oitavas de final – 03/07

Semifinal – 10/07

Disputa de 3º lugar – 14/07

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre São Petersburgo, com legendas em inglês