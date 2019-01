São Paulo x Vasco: como e onde assistir à final da Copa SP 2019

São Paulo e Vasco da Gama fazem nesta sexta-feira, 25, a partir das 15h30 (horário de Brasília), a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Pacaembu. O jogo será transmitido em TV aberta pela Rede Globo e na fechada por SporTV e ESPN Brasil.

O jogo é uma reedição da final de 1992, a única vencida pelo Vasco. O São Paulo, por sua vez, tem três títulos em dez finais do torneio mais tradicional das categorias de base do país. Os protagonistas da decisão são o atacante tricolor Antony, que integra o time principal desde o ano passado e o vascaíno Lucas Santos, que vem sendo observado de perto pelo técnico Alberto Valentim.

Foram colocados 37.000 ingressos à venda e a tendência é que o Pacaembu esteja lotado no aniversário de 465 anos da cidade. Nos bastidores, as diretorias brigaram pela cota de entradas – o Vasco queria divisão meio a meio -, mas o Ministério Público mostrou preocupação com possíveis conflitos entre as torcidas e deixou o clube carioca apenas com o setor de visitantes, onde cabem cerca de 2.000 pessoas.