São Paulo venceu o 1° turno do Brasileirão pela 3ª vez

O São Paulo sagrou-se campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro neste domingo ao vencer a Chapecoense, no Morumbi, por 2 a 0. Foram 41 pontos (71,9% de aproveitamento), três a mais que o Internacional, segundo colocado.

Nas outras duas vezes em que venceu o turno, em 2006 e 2007 — com pontuação inferior à atual –, o clube conquistou o primeiro e segundo títulos do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Em 2006, foram 38 pontos (66,7% de aproveitamento) e em 2007 foram 39 (68,4% de aproveitamento). Nos últimos cinco Campeonatos Brasileiros, o campeão do primeiro turno foi o campeão brasileiro.

O São Paulo foi o maior pontuador do segundo turno em quatro oportunidades: 2006, 2007, 2008 e 2012. Nos três primeiros, o clube sagrou-se campeão.