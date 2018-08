São Paulo vence Sport em Recife e mantém liderança do Brasileirão

O São Paulo segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time comandado por Diego Aguirre visitou o Sport, na Ilha do Retiro, e mais uma vez mostrou sua força fora de casa, superando os rivais em Recife por 3 a 1, gols de Diego Souza, Nenê e Tréllez. Marlone descontou para os anfitriões. Com o resultado, o Tricolor foi a 38 pontos e manteve a vantagem para o Flamengo, que também triunfou nesta rodada para não deixar o concorrente ao título desgarrar.

Após uma semana cheia para trabalhar, uma vez que não disputa a Copa do Brasil, o São Paulo não desperdiçou o tempo disponível e chegou até mesmo a fazer algumas jogadas ensaiadas de bola parada no decorrer dos 90 minutos do confronto com o Sport. Depois de dominar o primeiro tempo e abrir o placar, coube ao time apenas manter a toada na etapa complementar para assegurar mais três pontos.

O Sport, por sua vez, chegou ao seu oitavo jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Precisando reagir no torneio, o Leão está cada vez mais pressionado, e o técnico Claudinei Oliveira em uma situação extremamente complicada, uma vez que o time rubro-negro não vem correspondendo após a pausa para a Copa do Mundo.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando enfrenta a Chapecoense, no Morumbi, às 19h (de Brasília). Já o Sport irá correr atrás do prejuízo diante do Santos, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O jogo – O São Paulo não teve dificuldades para dominar o jogo no primeiro tempo mesmo atuando fora de casa. Aos 13 minutos, o time comandado pelo técnico Diego Aguirre quase abriu o placar com Nenê, que cruzou rasteiro para Arboleda. O zagueiro, no entanto, viu o passe do camisa 10 ser interceptado por Ernando, que ia rebatendo contra o próprio o gol, mas conseguiu se recuperar e afastar o perigo.

Daí em diante o São Paulo continuou trocando passes e marcando presença no campo ofensivo, contudo, faltava um pouco mais de capricho no último passe para que a superioridade fosse revertida em gols. Isso só aconteceu aos 29 minutos, depois de um erro na saída de bola do Sport cometido por Gabriel. Reinaldo ficou com a sobra e tocou em profundidade para Everton, que acionou Diego Souza para, dentro da área, ameaçar bater de primeira, dominar e, com o goleiro Magrão já caído, estufar as redes na Ilha do Retiro – o camisa 9 não comemorou o tento em respeito ao seu ex-clube.

Antes do intervalo, o Tricolor ainda teve a oportunidade de ir para o vestiário com uma vantagem ainda maior no placar. Aos 33 minutos, Rojas recebeu em profundidade pela direita e cruzou rasteiro para Everton. O atacante são-paulino tentou empurrar a bola para o gol de carrinho, mas não chegou a tempo.

Na etapa complementar o São Paulo voltou determinado a aproveitar melhor as oportunidades criadas. Os comandados de Aguirre não demoraram muito para mostrar uma eficiência maior na frente do gol, ampliando o placar logo aos seis minutos, quando Rojas fez ótima jogada individual pela direita, costurando a defesa rubro-negra e tocando para Nenê na entrada da área. O camisa 10 dominou e bateu rasteiro, no cantinho, sem chances para Magrão.

Aos 19 minutos, o São Paulo novamente balançou as redes, mas o árbitro Anderson Daronco marcou impedimento de Nenê na jogada. O camisa 10 recebeu lançamento preciso dentro da área e apenas ajeitou para Reinaldo bater de primeira, no canto de Magrão, e estufar as redes em vão.

Nos minutos finais, já com Shaylon no lugar de Nenê, Tréllez na vaga de Diego Souza e Everton Felipe substituindo Joao Rojas, o São Paulo ainda teve tempo para sofrer um gol de falta de Marlone, que contou com o desvio da barreira para vencer Sidão, e posteriormente marcar o terceiro com Tréllez, que saiu em contra-ataque e, frente a frente com Magrão, tocou por cima após rebote para fechar os trabalhos na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA: SPORT 1 X 3 SÃO PAULO

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 12 de agosto de 2018, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa – RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Anderson Martins e Bruno Peres (São Paulo); Deivid (Sport)

Gols: Diego Souza, aos 29 minutos do 1ºT, Nenê, aos seis minutos do 2ºT, e Tréllez, aos 44 minutos do 2ºT (São Paulo); Marlone, aos 41 minutos do 2ºT (Sport)

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê (Shaylon); Everton, Diego Souza (Tréllez) e Joao Rojas. Técnico: Diego Aguirre

SPORT: Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Deivid, Ferreira (Rogério) e Fellipe Bastos; Gabriel, Rafael Marques (Morato) e Carlos Henrique (Marlone). Técnico: Claudinei Oliveira

(com Gazeta Press)