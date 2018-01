São Paulo vence sem sustos e se classifica na Copa do Brasil

O São Paulo não precisou se esforçar muito para vencer em sua estreia na Copa do Brasil, ao derrotar o Madureira nesta quarta-feira por 1 a 0, em Londrina (PR), gol do jovem atacante Brenner. Agora, o time paulista aguarda a definição do próximo adversário, que sairá do confronto entre Manaus (AM) e CSA (AL).

O São Paulo começou arrasador, não dando chance ao Madureira. Como o time carioca vendeu o mando de campo para a cidade de Londrina (PR), onde há alta concentração de torcedores são-paulinos, o time se sentia praticamente em casa. Aos 15 minutos, após boa troca de passes, o atacante Brenner chutou de longe, com a bola passando perto do gol da equipe carioca.

Dois minutos depois, saiu o gol do São Paulo. Marcos Guilherme avançou pela direita, deu um lindo drible no marcador e cruzou rasteiro para que Brenner completasse para o fundo do gol. O São Paulo ainda forçou jogadas pela direita, sempre contando com a velocidade de Marcos Guilherme, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

A partir dos 30 minutos, o Madureira avançou sua marcação e começou a ameaçar o Tricolor. Aos 37, após um erro do lateral Edimar, o atacante Souza ajeitou para Luciano que bateu livre de marcação, com a bola passando perto do gol de Sidão.

Na segunda etapa, o São Paulo procurou retomar o comando da partida, pressionando mais o Madureira. Aos 10 minutos, Diego Souza recebeu lançamento e só não marcou por causa de uma bela defesa de Douglas Lima. Aos 18, Brenner recebeu um lançamento, chutou na saída do goleiro mas viu a bola passar rente à trave esquerda.

Após o técnico Dorival Júnior tirar Diego Souza e Brenner, o São Paulo passou a administrar a vantagem, permitindo uma pressão do Madureira, que levou algum perigo em pelo menos duas oportunidades. Aos 41, contudo, Bissoli, mais um jogador promovido da base, recebeu livre e chutou na trave, evitando o segundo gol são-paulino. No final, a torcida vaiou o desempenho do time paulista, especialmente pelo fraco segundo tempo.

Inter e Fluminense avançam

Outras duas equipes da Série A do Brasileiro também estrearam nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Em Poços de Caldas, o Fluminense assegurou sua vaga ao bater a Caldense por 1 a 0. A vitória veio no final da partida, quando Renato Chaves, aos 46 minutos, fez o gol da vitória.

Em Cascavel, o Internacional não jogou bem, mas também conseguiu avançar para a próxima fase da competição, após empatar em 1 a 1 com o Boavista (RJ). O time gaúcho abriu o marcador com William Pottker, aos 12 minutos do segundo tempo, mas levou o empate da equipe carioca aos 43 minutos, com Renan Donizete.