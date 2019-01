São Paulo vence o Vasco e conquista o tetra da Copinha

O São Paulo conquistou o tetracampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira, 25, no Pacaembu, ao vencer o Vasco por 3 a 1, nos pênaltis. No tempo normal, o placar foi 2 a 2, gols de Rafael Novaes e de Antony, o craque do torneio. O Vasco marcou com Lucas Santos e Tiago Reis.

No aniversário de 465 anos da capital paulista, mais de 30.000 torcedores assistiram, sob muita chuva, a uma grande decisão.

O São Paulo chegou ao seu quarto título da Copinha em 11 finais, e empata com os também tetras Flamengo e Internacional. O Fluminense tem cinco títulos e o Corinthians dez. A partida também foi uma pequena revanche da final de 1992, quando o Vasco foi vencedor.

Destaque dessa Copinha, Gabriel Novaes encerrou o campeonato como artilheiro, com dez gols – seis com assistência de Antony.