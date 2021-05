São Paulo vence o Palmeiras, é campeão do Paulista e encerra longo jejum

O grito de campeão entalado na garganta do torcedor do São Paulo finalmente foi solto. Neste domingo, 23, o Tricolor recebeu o Palmeiras, no Morumbi, pela segunda partida da grande decisão do Campeonato Paulista e venceu por 2 a 0, com gols de Luan e Luciano. Como a partida de ida terminou zerada, a taça, que não era conquistada desde 2005 pelo São Paulo, ficou com o time de Hernán Crespo.

A vitória coroa uma campanha praticamente impecável do Tricolor na competição. A equipe que teve apenas uma derrota ainda na primeira fase para o Novorizontino, venceu a Ferroviária e o Mirassol nas quartas e semifinais, respectivamente, e agora na final, empatou a ida por 0 a 0 e venceu a volta por 2 a 0. Por outro lado, o Verdão não consegue manter o título paulista, conquistado no último ano com Vanderlei Luxemburgo.

O jogo começou com as equipes se estudando, muito contato físico e poucas finalizações. Logo aos 8 minutos, Rony avançou pela esquerda, encontrou a defesa adversária desarrumada e tocou para Danilo Barbosa. O volante, fora da área, não pegou bem e mandou longe do gol.

Pressionando a saída de bola do São Paulo, o time alviverde levou perigo aos 30 minutos da etapa inicial. Miranda tocou errado, entregou nos pés de Luiz Adriano, que invadiu a área, mas acabou desarmado pelo próprio zagueiro.

Praticamente na primeira boa oportunidade criada, o Tricolor abriu o placar, aos 36 minutos. Depois de tentativa de cruzamento de Pablo, Felipe Melo afastou de cabeça e a bola sobrou para Luan. O volante dominou, ajeitou e bateu firme de fora da área. A bola desviou justamente no volante do Palmeiras e acabou no fundo da rede.

Logo no começo do segundo tempo, aos 5 minutos, o São Paulo teve a chance de ampliar. O atacante Luciano aproveitou uma bobeada da zaga adversária, invadiu a área e bateu firme, mas a bola desviou em Luan e saiu. O time mandante ampliou a vantagem com Luciano, aos 31 minutos. Rodrigo Nestor avançou pela esquerda, cruzou para área e Luciano mandou para a rede.

O São Paulo ainda teve a chance de ampliar aos 37 minutos. Rodrigo Nestor cruzou na medida para Gabriel Sara, que, na pequena área, mandou em cima de Weverton. Assim, o time do Morumbi venceu por 2 a 0.

ÉÉÉÉÉÉÉÉ CAMPEEEEEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! 🏆 FIM DE JOGO: SÃO PAULO 2️⃣x0️⃣ Palmeiras

⚽ Luan

⚽ Luciano#1NovoTempo#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/vqT5TFTYIY — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2021