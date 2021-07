São Paulo tem gol anulado no fim do jogo e empata com o Palmeiras

São Paulo e Palmeiras empataram por 0 a 0 na noite deste sábado, 31, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. O principal lance da partida aconteceu já no fim do segundo tempo, quando o árbitro de vídeo entrou em ação e anulou um gol do time da casa.

A próxima partida do São Paulo será contra o Vasco nesta quarta-feira, 4, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o clube do Morumbi venceu por 2 a 0. Já o Palmeiras entra em campo somente no próximo fim de semana, no sábado, dia 7, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

O lance que gerou muita discussão aconteceu aos 43 minutos da etapa final. Depois de cobrança de falta de Reinaldo, o zagueiro Gustavo Gómez desviou e mandou contra a própria meta. Depois de longa discussão com o VAR, o árbitro anulou o tento por uma falta de Miranda, que teve um contato com Patrick de Paula e impediu o meia de alcançar a bola.

2T | ⏱ 43min: Reinaldo cobrou falta pela esquerda e Gustavo Gómez desviou de cabeça para o próprio gol! #SPFCxSEP (1-0)#VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎙️ Narração #SPFCtv: https://t.co/wZjgkedlm0 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 31, 2021