São Paulo reforça time feminino com a atacante Cristiane

A volta do São Paulo ao futebol feminino profissional ganhou um reforço de peso nesta segunda-feira, 14. O clube paulista anunciou a contratação da atacante Cristiane, de 33 anos, que, ao lado de Marta, se tornou o grande nome da seleção brasileira nos últimos tempos.

“É o sonho de toda atleta representar um grande clube. Estou feliz demais. É uma alegria muito grande e espero poder representar à altura do clube”, declarou a jogadora ao site do clube.

Nome constantemente convocado para a seleção há mais de 15 anos, Cristiane tem uma carreira de sucesso e já defendei Corinthians e Santos, no Brasil, além de Wolfsburg, Paris Saint-Germain e outros no exterior. Seu último clube foi o Changchun Yatai, da China. Pelo Brasil, tem duas medalhas olímpicas de prata conquistadas em Atenas-2004 e Pequim-2008.

O São Paulo no futebol feminino

A contratação de Cristiane acontece justamente no dia que marca o retorno do São Paulo ao futebol feminino profissional. O elenco montado para a temporada realizou seu primeiro treinamento, e o clube divulgou um manifesto em seu site para marcar a data.

“Após dois anos investindo nas categorias de base, o São Paulo resolveu dar um passo a mais na concretização do sonho de investir na modalidade e anuncia o retorno da equipe principal aos gramados. Um marco histórico para a modalidade, que deve ser comemorado todos os anos como o renascimento e o compromisso assumido com as mulheres representantes do futebol nos gramados do Morumbi”.

Hoje acontece o primeiro treino na temporada da categoria principal feminina e, com isso, o São Paulo reconhece e legitima o dia 14 de janeiro como a data oficial do Futebol Feminino Tricolor. Você pode ler o nosso manifesto na íntegra por aqui: https://t.co/8OdbHTqx07 pic.twitter.com/peELLq85Bd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 14, 2019

No final da década de 1990, o São Paulo se consagrou como um dos grandes times da modalidade, com atletas como Kátia Cilene, Sissi e Formiga. Quatro anos depois, porém, o projeto foi encerrado. Ainda houve um retorno em 2015 para o Campeonato Paulista, antes desta volta, reforçada por Cristiane.