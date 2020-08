São Paulo recebe o Bahia; como assistir aos jogos do Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Bahia nesta quinta-feira 20, a partir das 20h (de Brasília), no Morumbi, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva no pay-per-view pelo canal Premiere.

O clube paulista tenta se recuperar no campeonato depois da derrota para o Vasco, no último domingo, por 2 a 1. O São Paulo tem apenas três pontos em dois jogos na competição (a estreia contra o Goiás foi adiada), mas o que preocupa a torcida são as recentes atuações abaixo da média, principalmente após a eliminação para o Mirassol no Paulistão. Na véspera da partida, o clube rescindiu contrato com o atacante Alexandre Pato.

O Bahia também teve estreia adiada no Brasileirão, mas enfrenta o São Paulo depois de duas vitórias, contra o Coritiba e o RB Bragantino – ambas jogando em casa. Atualmente na 4ª colocação, o atual campeão baiano e vice da Copa do Nordeste tenta provar que pode se brigar por vaga na Copa Libertadores.

Pressionado, o técnico Fernando Diniz poderá escalar o atacante Luciano, recentemente contratado pelo São Paulo, mas terá cinco desfalques: o meia Hernanes, o zagueiro Walce e os atacantes Vitor Bueno, Rojas e Toró. Já o treinador Roger Machado, do Bahia, terá todos os jogadores à disposição para o duelo desta quinta.

Ainda nesta quinta, outros dois jogos completam a rodada. No Recife, o Sport recebe o Santos. Com quatro pontos, no meio da tabela, os dois times tentam se aproximar dos líderes. Já o Vasco vai a Fortaleza encarar o Ceará para tentar manter os 100% de aproveitamento no campeonato e grudar nos líderes Inter e Atlético-MG.

Como assistir aos jogos desta quinta-feira:

19h15

Sport x Santos (Ilha do Retiro) – Premiere

20h00

São Paulo x Bahia (Morumbi) – Premiere

Ceará x Vasco (Castelão) – Premiere