São Paulo perde para o Atlético-MG e segue sem vencer no Brasileiro

O São Paulo segue sem vencer pelo Brasileirão. Neste domingo, 13, a equipe paulista visitou o Atlético-MG, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 1 a 0. Agora, o clube comandado por Hernán Crespo tem um empate e duas derrotas na competição. O único gol da partida foi anotado pelo volante Jair.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, 16, no mesmo horário, às 19h. Enquanto o São Paulo recebe, no Morumbi, a Chapecoense, o Atlético-MG visita, no Beira-Rio, o Internacional.

O time mineiro abriu o placar ainda na primeira etapa, aos 16 minutos. Hulk fez uma grande jogada pelo meio, invadiu a área e tocou para Hyoran. O meia cruzou rasteiro e Jair, na pequena área, empurrou para o fundo da rede.