São Paulo goleia 4 de Julho por 9 a 1 e está nas oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo até tomou um susto inicial, mas depois atropelou o 4 de Julho por 9 a 1 na noite desta terça-feira, 8, no Morumbi, em jogo válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, a equipe paulista virou com sobras o placar de 3 a 2 para a modesta equipe do Piauí e cravou vaga nas oitavas de final da competição.

A partida começou complicada para o Tricolor, pois logo aos 30 segundos o Gavião abriu o placar com Dudu Beberibe. Abalado psicologicamente, o São Paulo chegou a sofrer no início da partida, mas, aos 17 minutos, Luciano empatou. Pouco depois, Pablo virou a partida. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Sara ampliou, com assistência do argentino Emiliano Rigoni, recém-contratado.

Para a segunda etapa, o treinador do São Paulo, o argentino Hernán Crespo, voltou com uma formação menos ofensiva. O 4 de Julho, por outro lado, foi mais ao ataque. Contudo, a equipe que jogou em casa manteve domínio da partida e alargou ainda mais o marcador. Destaque do jogo, o atacante Pablo fez o quarto do tricolor.

Pouco depois, Rigoni marcou seu primeiro gol pelo clube da capital paulista; o zagueiro Bruno Alves marcou o sexto, o sétimo saiu contra, de Chico Bala, que havia marcado para o Colorado, na partida de ida. Para fechar a goleada histórica, Pablo marcou o terceiro na partida, nono na temporada e Luciano balançou as redes para cravar o 9 a 1.

De qualquer maneira, a campanha do 4 de Julho foi histórica e, contra o São Paulo, não fugiu do previsto pelo técnico Fernando Tonet em entrevista a PLACAR. A equipe do Morumbi, segue em busca do título inédito da Copa do Brasil.