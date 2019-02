São Paulo ficará fora até da Sul-Americana se cair para o Talleres

Além da sobrevivência na Copa Libertadores, uma eventual vaga na Copa Sul-Americana de 2019 está em risco caso o São Paulo não consiga passar pelo Talleres nesta quarta-feira, 13, às 21h30 (de Brasília) no Estádio do Morumbi, pela partida de volta da segunda fase da Pré-Libertadores.

As equipes eliminadas nesta fase da Libertadores também ficam sem vaga na Copa Sul-Americana. Apenas os dois melhores derrotados na fase seguinte, a terceira, conseguem um lugar no torneio, o segundo mais importante do continente. Os outros oito clubes da Libertadores que disputam a Sul-Americana são os terceiros colocados da fase de grupos.

Neste caso, a eliminação para o Talleres significaria o fim do calendário internacional para o São Paulo em 2019. Embora não seja o principal objetivo no ano, a Copa Sul-Americana serviria ao menos como um consolo ao clube do Morumbi. Flamengo e Junior Barranquilla, da Colômbia, vice-campeões da Sul-Americana em 2017 e 2018, foram eliminados na fase de grupos da Libertadores daquelas temporadas.

Derrotado por 2 a 0 em Córdoba, na semana passada, o São Paulo precisa vencer o Talleres no duelo de volta por três gols de diferença para avançar para a terceira fase da preliminar da Copa Libertadores. Vitória são-paulina por 2 a 0 leva a partida para os pênaltis.

Passando por Palestino-CHI ou Independiente Medellín-COL na terceira fase, o São Paulo integrará o Grupo A da Copa Libertadores, ao lado do atual campeão River Plate, do Internacional e do Alianza Lima.