São Paulo empata, cai para terceiro e vê Palmeiras assumir liderança

O São Paulo empatou em 2 a 2 com o Botafogo na tarde deste domingo (30), no estádio Nilton Santos, no Rio, caiu para a terceira posição do Brasileiro e ainda viu o rival Palmeiras assumir a liderança na 27ª rodada do campeonato.

O primeiro gol saiu logo aos quatro minutos do primeiro tempo, em cobrança de escanteio do Botafogo. Lindoso desviou a bola, e Jean completou para o time do Rio. O São Paulo, porém, não demorou para empatar. Aos sete minutos, Nenê finalizou de fora da área, a bola desviou na defesa e sobrou para Diego Souza marcar.

Kieza ampliou para o time da casa aos 24 minutos do primeiro tempo. Após tabela com Erik, o atacante do Botafogo levou a melhor dentro da área do São Paulo e marcou o segundo de sua equipe.

O empate do São Paulo veio apenas no segundo tempo. O tricolor, que conseguiu viradas no Rio nas últimas duas vezes que venceu o Botafogo por lá, igualou o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com Carneiro, que havia entrado em campo apenas seis minutos antes do gol, no lugar do lateral Edimar.

Nos acréscimos, Diego Souza ainda teve a oportunidade de garantir a vitória de sua equipe, mas parou no goleiro Saulo, que fez duas ótimas defesas e saiu de campo como o herói da partida.

Palmeiras líder

Agora, o Palmeiras lidera com 53 pontos, após vencer o Cruzeiro neste domingo por 3 a 1. O Internacional segue na cola, também com 53 pontos. A equipe de Porto Alegre venceu o Vitória por 2 a 1. O alviverde leva vantagem no saldo de gols: 23 contra 18. O São Paulo caiu para o terceiro lugar, com apenas um ponto atrás do líder e do vice-líder.