São Paulo e Vasco farão a final da Copa São Paulo de Futebol Junior

São Paulo e Vasco vão fazer a grande final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Os dois times garantiram vaga na decisão, que será disputada na sexta 25, no estádio do Pacaembu, na noite desta terça-feira (22).

O time da capital paulista não sentiu falta do artilheiro Gabriel Novaes, suspenso, e goleou o Guarani por 5 a 2, na Fonte Luminosa, em Araraquarara. Antony marcou duas vezes e Fabinho, Paulinho e Vitinho completaram o placar. Lucas Prado e Davô descontaram para a equipe do interior.

A última vez em que o São Paulo conquistou o título foi em 2010, com um time liderado pelo atacante Lucas Moura, hoje no Tottenham, da Inglaterra. Essa será a 11.ª final do clube, que soma três títulos conquistados. No ano passado, o São Paulo perdeu para o Flamengo, na decisão, por 1 a 0.

Já o Vasco se classificou ao bater o Corinthians nos pênaltis por 4 a 3 após empate em 2 a 2 no tempo normal na partida disputada na Arena Barueri. Tiago Reis e Miranda fizeram os gols cariocas, enquanto Nathan marcou duas vezes e empatou o jogo para o Corinthians. Nas penalidades, Rafinha e João Celeri desperdiçaram para o time da capital paulista, enquanto apenas Ulisses não fez para o time do Rio de Janeiro.

O Vasco não é campeão da Copinha desde 1992 e vai em busca do seu segundo título. Naquela ocasião, o time venceu justamente o São Paulo na final em um time que tinha como destaque o atacante Valdir Bigode e o lateral Pimentel.

(Com Estadão Conteúdo)