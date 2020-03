São Paulo é multado por gritos homofóbicos da torcida em clássico

O São Paulo foi multado nesta segunda-feira, 9, em 30.000 reais pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) em punição aos gritos homofóbicos proferidos por sua torcida durante o empate em 0 a 0 clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, no último dia 15, no Morumbi. O cube tricolor irá recorrer da punição para diminuir a multa aplicada.

Na ocasião, o árbitro paralisou a partida e alertou os capitães sobre o fato após repetidos gritos de “bicha” nos tiros de meta batidos pelo goleiro Cássio. Os telões do Morumbi também alertaram os torcedores sobre o risco de punição e informaram que homofobia é crime.

Raí e Lugano suspensos

Além da punição ao clube, o São Paulo sofreu duas punições individuais: o diretor-executivo de futebol Raí e o superintendente de relações institucionais, Diego Lugano, foram suspensos por 15 dias devido às críticas e acusações feitas contra o árbitro da partida contra o Corinthians, Douglas Marques das Flores.

O clube do Morumbi reclamou especialmente de um suposto pênalti não marcado de Camacho em Igor Gomes. Na súmula, o árbitro informou ter sido xingado de “safado filho da p…”, entre outras ofensas, por Lugano, que o esperou no túnel para os vestiários. Já Raí afirmou em entrevista que o São Paulo havia sido “roubado”. Os dois estão proibidos de entrar no vestiário e ter contato com a comissão técnica e jogadores no estádio.