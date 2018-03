São Paulo demite Dorival Júnior e busca novo técnico

Agora é oficial: Dorival Júnior não é mais técnico do São Paulo. O cenário que se desenhava ainda no início da madrugada desta sexta-feira, logo após outro revés em um clássico, dessa vez contra o Palmeiras, foi confirmado pela manhã. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, não suportou a pressão, inclusive de aliados, e comunicou ao treinador sobre a interrupção do trabalho. Esta é a sexta demissão de técnico no clube em dois anos e onze meses.

André Jardine deixa a equipe Sub-20 e assume de forma interina o elenco principal já no treino de reapresentação do grupo, por volta das 16 horas dessa sexta, no CT da Barra Funda. O plano é confiar no treinador da base até a contratação de um novo profissional, que chegará com a missão de liderar o time em uma retomada no Campeonato Brasileiro. Jardine deve ser convidado a seguir na comissão técnica e deixar de trabalhar com a base.

A partir de agora a diretoria são-paulina vai a procura de um novo treinador. Vanderlei Luxemburgo, desempregado e que chegou a ter o nome pedido pela Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, divide opiniões no clube por causa de seu temperamento e não deve ser a primeira opção no momento.

A demissão de Dorival Júnior acontece 40 jogos após sua contratação, em 5 de julho de 2017. Foram 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 51,6% dos pontos disputados, que é superior ao de seus cinco antecessores (Rogério Ceni, Ricardo Gomes, Edgardo Bauza, Doriva e Juan Carlos Osorio). Muricy Ramalho, que deixou o clube em abril de 2015, foi o último técnico a ter resultados melhores, com 60% de aproveitamento.

No Campeonato Paulista deste ano, o treinador foi derrotado nos três clássicos que disputou. No dia 27 de janeiro, foi derrotado para o Corinthians, na casa do adversário, por 2 a 1. No dia 18 de fevereiro, perdeu para o Santos no Morumbi por 1 a 0. Nesta quinta-feira, caiu diante do Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0.