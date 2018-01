São Paulo contrata Tréllez e Nenê

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira dois reforços para o setor ofensivo do clube na temporada 2018. Após a perda de Pratto, vendido ao River Plate, o clube assinou com o meia Nenê e o atacante Tréllez. Apenas Diego Souza havia sido contratado para o ataque do São Paulo neste ano.

O meia Nenê, de 36 anos, tem passagem pelo futebol europeu e vinha se destacando no Vasco desde 2015, em que foi campeão carioca em 2016 e o acesso à Série A em 2016. “Apesar de o clube não estar na Libertadores, tem uma estrutura maravilhosa. Vou tentar ajudar o clube, que tem jovens muito bons. Fiz esse papel no Vasco e posso cumprir minha missão.

O colombiano Santiago Tréllez tem 28 anos e ganhou destaque em 2017, quando fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Vitória, marcando 10 gols. Antes, jogou no futebol colombiano, mexicano, paraguaio e argentino, além de passagem apagada pela base do Flamengo em 2007.