São Paulo contrata meia Valdivia

O São Paulo anunciou que contratou o meia Valdivia, ex-Internacional e Atlético-MG, para o restante da temporada. Em perfil nas redes sociais do clube, o jogador de 23 anos aparece de costas em uma foto, olhando para o estádio do Morumbi e vestindo uma camisa de treino do clube.

Revelado pelo Rondonópolis, do Mato Grosso, na Copa São Paulo, Valdivia estreou pelos profissionais do Internacional em 2013 e em 2017 foi emprestado ao Atlético-MG. Nesta quarta, o meia chega por empréstimo até o fim de 2018.