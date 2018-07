São Paulo confirma venda de Éder Militão ao Porto

O São Paulo anunciou na manhã desta quarta-feira a venda do defensor Éder Militão ao Porto, de Portugal, por 4 milhões de euros (17,5 milhões de reais), além de assegurar 10% de uma venda futura.

O clube tentava a renovação de contrato, que se encerra no dia 11 de janeiro de 2019, mas o desejo do jogador de atuar no futebol europeu prevaleceu. Para não perdê-lo sem ganhar nada na janela do final do ano, o São Paulo aceitou negociá-lo agora com o clube português, em meio à disputa do Campeonato Brasileiro.

Caso passe pelos exames médicos, o jogador de 20 anos viajará para a Europa apenas no dia 5 de agosto e, por exigência do São Paulo, jogará mais quatro partidas pelo clube brasileiro, contra o Grêmio (26/7), Cruzeiro (29/7), Colón (2/8) e Vasco (5/8).

Militão chegou ao São Paulo em 2012, aos 14 anos, como zagueiro nas categorias de base. No time profissional, tornou-se titular como lateral-direito desde 2017. Em 65 jogos, somou seis gols e duas assistências.