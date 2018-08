São Paulo acerta troca com Sport e contrata o meia Everton Felipe

O São Paulo acertou o empréstimo do meia Everton Felipe, do Sport, nesta terça-feira, até o final de 2019, com opção de compra a partir de janeiro de 2019. Em troca, os pernambucanos receberão por empréstimo o atacante Morato, revelado nas categorias de base do São Paulo.

Formado na base do Sport e Internacional, Everton Felipe estreou como profissional no Sport em 2016, fez 124 partidas pelo clube e marcou oito gols. O meia de 21 anos conquistou a Copa do Nordeste de 2014 e o Campeonato Pernambucano de 2018. O jogador não atua no Brasileirão desde junho, no empate em 0 a 0 contra o Grêmio, pela 12ª rodada.