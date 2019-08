São Paulo confirma nova lesão no joelho de Rojas, que passará por cirurgia

Longe dos gramados por cerca de oito meses por conta de uma lesão no joelho direito, o atacante Joao Rojas teve adiado o seu retorno com a camisa do São Paulo. Isso porque, nesta terça-feira 13, o Tricolor confirmou uma ruptura no tendão quadricipital do mesmo joelho do equatoriano.

O jogador sentiu a nova lesão ainda na última segunda-feira, quando treinava com o grupo, e teve que deixar a atividade. Logo depois do treino, Rojas realizou exames de imagem, que constataram o problema no joelho direito. Em nota, o clube informou que ele passará por um procedimento cirúrgico ainda nesta semana, mas não divulgou o prazo de recuperação.

O atacante são-paulino estava já em fase final de recuperação de um outro problema no joelho direito, alternando atividades no campo e de fortalecimento. Em outubro do ano passado, em partida contra o Vitória, válida pelo Campeonato Brasileiro o jogador teve uma ruptura do tendão patelar.

Até se lesionar, Rojas era peça chave do São Paulo de Diego Aguirre. Atuando pelo lado direito do campo, o jogador foi um dos atletas de confiança do treinador, quando o clube chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro.