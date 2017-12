São Paulo anuncia Ricardo Rocha como coordenador de futebol

O ex-zagueiro Ricardo Rocha está de volta ao São Paulo. Nesta quarta-feira, ele foi apresentado como novo coordenador de futebol do clube, ao lado do diretor executivo e seu ex-companheiro Raí. Bicampeão paulista (1989 e 1991) e campeão brasileiro (1991) pelo São Paulo, Rocha deixou o cargo de comentarista dos canais SporTV.

“Estou muito feliz em retornar ao São Paulo e gostei do projeto apresentado pelo Raí, que foi importante neste processo. O trabalho engloba vários aspectos, não só no campo, e farei este elo entre jogadores, comissão técnica e direção. Estou muito motivado para este novo desafio”, afirmou o ex-jogador de 55 anos, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, ao lado de Raí.

“Atuei com o Ricardo Rocha tanto na seleção brasileira quanto no São Paulo, e tenho extrema confiança nele. Tenho certeza de que ele tem muito a contribuir no dia a dia dos atletas e da comissão técnica. Ele é o primeiro nome que indico e fará parte da nossa nova equipe permanente no CT da Barra Funda”, afirmou Raí, que assumiu o cargo deixado por Vinicius Pinotti no início deste mês.