São Paulo anuncia contratação de Diego Souza

O São Paulo anunciou neste domingo, por 10 milhões de reais, a contratação do meia-atacante Diego Souza, que estava no Sport desde 2014. A negociação vinha sendo encabeçada por Raí, o novo diretor de futebol da equipe paulista. O Sport divulgou em seu site a transação, afirmando que o clube pernambucano vendeu a totalidade dos direitos do jogador na negociação.

Pelo Twitter, o São Paulo postou um vídeo em que Diego Souza aparece mandando um recado para a torcida. “Alô torcida do São Paulo. Queria dizer que estou chegando, muito feliz, e que 2018 possa ser maravilhoso para todos nós. Gostaria de agradecer ao presidente Leco e ao Raí pelos esforços que fizeram junto do Alexandre Pássaro (advogado de Diego Souza). Me aguardem, estou chegando!”, disse o jogador, que deve ser apresentado no começo desta semana no CT da Barra Funda, em São Paulo.

Opa! Alô, torcida são-paulina! Tem novidade na área aqui. Olha só o reforço! ⚽️⚽️⚽️#IssoÉSãoPaulo! 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/1jN2tIOc3g — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2018

Diego Souza, aos 32 anos, é o segundo reforço do São Paulo para a temporada de 2018. O primeiro foi o goleiro Jean, que veio do Bahia para ajudar a equipe a definir a titularidade debaixo das traves.

(Com Estadão Conteúdo)