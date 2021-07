São Paulo anuncia a saída do meia Hernanes

O São Paulo anunciou neste sábado, 17, a rescisão de contrato, que era válido até o fim do ano, com Hernanes, de 36 anos. O meia, que perdeu espaço com Hernán Crespo e procurou a direção do clube para negociar uma saída, encerra sua terceira passagem pelo time do Morumbi.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Aqui se encerra esse ciclo, pois a vida do jogador é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. É necessário finalizar um ciclo para iniciar outro. Foram muitas profecias, muitos momentos juntos. Acredito no amor e sei que meu amor por vocês é eterno”, escreveu o jogador, em carta publicada.

O jogador retornou ao São Paulo para sua terceira passagem em 2019. Na atual temporada, fez apenas nove partidas e atuou pela última vez na derrota para o 4 de Julho, pela Copa do Brasil, no início de junho. Somando todas as passagens, Hernanes jogou 300 vezes com a camisa tricolor, anotou 56 gols e celebrou três títulos: o Paulistão de 2021 e os Brasileiros de 2007 e 2008.