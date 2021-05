São Paulo afasta trauma, goleia o Mirassol e vai à final do Paulistão

No reencontro com o Mirassol, o São Paulo afastou a traumática eliminação do ano passado e goleou a equipe do interior com sobras por 4 a 0, neste domingo, 16, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Os gols da vitória foram anotados por Arboleda, Pablo, Luciano e Gabriel Sara.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 8,90 reais por mês!

Agora, a equipe comandada por Hernán Crespo encara o Palmeiras, que eliminou o Corinthians, na grande final do estadual. Os dois times vão se enfrentar em jogos de ida e volta, com o São Paulo, por ter melhor campanha, tendo o direito de decidir em casa.

A princípio, as datas reservadas para a decisão são 20 e 23 de maio. Mas a FPF (Federação Paulista de Futebol) negocia com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para que sejam nos dias 23 e 30. Nesse caso, dependendo do confronto da final, os jogos da primeira rodada do Brasileirão sofreriam alterações, já que a competição nacional começa dia 29.

O primeiro gol do São Paulo saiu já no finalzinho da etapa inicial, aos 44 minutos. Benítez cobrou escanteio na segunda trave, o goleiro Muralha saiu errado e Arboleda, livre, cabeceou e a bola parou no fundo da rede.

A equipe da casa ampliou já no segundo tempo, aos 4 minutos. Pablo foi lançado e, cara a cara com Muralha, tentou uma cavadinha, finalizou errado, mas a bola bateu no zagueiro Danilo Boza e entrou. Apesar do desvio, o gol foi confirmado para o atacante.

O terceiro do São Paulo saiu aos 11 minutos da etapa final. O meia Benítez bateu escanteio, Miranda desviou e Gabriel Sara completou para ampliar o placar para o time. O time do Morumbi transformou o placar em goleada aos 28 minutos, com Luciano. Igor Vinícius cruzou para o atacante, que finalizou de primeira e marcou o quarto.