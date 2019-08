São Paulo acerta a contratação de Daniel Alves

É oficial: Daniel Alves é o novo reforço do São Paulo. O clube anunciou o acordo na noite desta quinta-feira, 1. O capitão da seleção brasileira na Copa América estava sem clube depois que o seu contrato com o Paris Saint-Germain acabou ao final da temporada europeia, no mês passado. Um membro da diretoria do São Paulo revelou que o contrato será de 3 anos e meio. Ele vai usar a camisa 10 do time.

O São Paulo publicou um vídeo do jogador de 36 anos exaltando o clube para anunciar a contratação. “Eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolho voltar para o Brasil. Pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração”, diz Daniel Alves na publicação.

“Pelo meu país, pelo meu povo. Pelo meu clube de coração” 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/n7w5s3NUrl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019

O lateral-direito, que foi eleito o melhor jogador da Copa América deste ano, volta ao futebol brasileiro depois de 17 anos. Em 2002, ele deixou o Bahia, o clube que o revelou, para assinar com os espanhóis do Sevilla. Daniel Alves também jogou no Barcelona, na Juventus e no PSG antes de retornar à terra natal. Ele sempre revelou ser são-paulino e isso pesou na hora de assinar o contrato.

Outro fator fundamental para o negócio dar certo foi a vontade de Daniel Alves em jogar a Copa do Mundo de 2022. Ele tem o sonho de disputar mais um Mundial – ficou de fora da competição da Rússia ano passado por conta de uma lesão. O lateral estará com 39 anos.