Santos usa ‘velho Dodô’ para promover nova contratação

O Santos usou criatividade e bom humor para apresentar seu novo reforço para a temporada 2018, o lateral esquerdo Dodô, revelado pelo Corinthians e com passagens por Bahia, Roma, Inter de Milão e Sampdoria. O ex-atacante Dodô, que jogou pelo clube entre 1999 e 2001 participou da peça publicitária.

No começo do vídeo, uma pessoa aparece no sofá, assistindo televisão, sem seu rosto divulgado. Quando o telefone começa a tocar e é atendido, a câmera mostra se tratar de Dodô, o ex-atacante de 43 anos, que responde não ser ele a pessoa procurada. Após mostrar lances do lateral Dodô, recém-contratado, o vídeo termina com o treinador Jair Ventura, em posse de um celular, falando: “Acho que me passaram o número errado”.

O lateral de 26 anos chega por empréstimo da Sampdoria até o fim do ano, por 1 milhão de reais, com valor de compra fixado em 6 milhões de reais. O jogador receberá um salário de 100.000 reais mensais mais bônus.

(com Gazeta Press)