Santos se salva e Palmeiras avança: como foi a última rodada do Paulista

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2021 reservou muitas emoções para este domingo, 9. Os destaques foram a classificação do Palmeiras às quartas de final, com uma colaboração do rival Corinthians, e o triunfo do Santos que evitou o rebaixamento do time na competição.

Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o São Bento, em uma disputa direta contra o rebaixamento no estadual, e venceu por 2 a 0. Ainda na primeira etapa, Lucas Braga e Kaio Jorge garantiram o triunfo. O time da Baixada foi eliminado ainda na fase de grupos e mira a reabilitação na Copa Libertadores, agora sob o comando de Fernando Diniz. Pelo grupo do Santos, o Mirassol avançou como líder e recebe o Guarani na próxima fase.

O Palmeiras visitou a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, ganhou por 3 a 0, com gols de Gustavo Scarpa, Willian e Wesley, e contou com uma ajuda do arquirrival Corinthians para avançar às quartas de final do Paulista. Isso porque o clube alvinegro derrotou, na Arena, por 2 a 1, com gols de Fábio Santos e Luis Mandaca, o Novorizontino, então vice-líder no mesmo grupo do Palmeiras, e permitiu que o clube da Barra Funda seguisse no torneio. O time do interior, que descontou com Douglas Baggio, terminou na terceira colocação, fora da zona de classificação.

Na próxima fase do Paulistão, a equipe alviverde encara, fora de casa, o Red Bull Bragantino, enquanto o time de Vagner Mancini enfrenta a Inter de Limeira, na Arena.

Já classificado, o São Paulo encarou o Mirassol, fora de casa, empatou por 1 a 1, com gols de Vitor Bueno, pelo Tricolor, e Samuel Santos, pelo Leão, e assegurou a melhor campanha da primeira fase, com 27 pontos somados. Agora, a equipe comandada por Crespo encara a Ferroviária, no Morumbi, pelo mata-mata.

Com os confrontos das quartas de final definidos, os dias e horários ainda serão programados pela FPF (Federação Paulista de Futebol).