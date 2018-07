Santos recebe ‘não’ de Osorio e contrata técnico Cuca

O Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Cuca para assumir o comando da equipe. O clube paulista estava sendo treinado pelo interino Serginho Chulapa após a demissão de Jair Ventura, na última segunda. Antes da confirmação de Cuca, o clube paulista sondou Zé Ricardo, ouviu uma negativa do colombiano Juan Carlos Osorio, que treinou o México na última Copa, e ainda cogitou Dorival Júnior, Vanderlei Luxemburgo e Roger Machado.

Cuca está em Curitiba e deve chegar à Baixada Santista nesta terça-feira. Ainda não há a definição sobre comandar o Santos contra o Cruzeiro, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico interino é o auxiliar Serginho Chulapa.

Cuca, o cara que disse isso há 6 anos, é nosso novo treinador. pic.twitter.com/RFHdZSyBFU — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 30, 2018

Cuca está desempregado desde a saída do Palmeiras, em 2017. O contrato com o treinador de 55 anos, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG e brasileiro pelo Verdão, seria de uma temporada. Cuca teve uma passagem rápida no Santos em 2008. Como jogador, o ex-atacante atuou na Vila Belmiro em 1993.

O Santos passa por um momento turbulento no Brasileirão, não vence há quatro jogos e ocupa a 16ª colocação da competição, com apenas 16 pontos, empatado com o Bahia, primeiro da zona de rebaixamento. O clube paulista ainda terá duas decisões pela frente, a primeira será contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a segunda contra o Independiente, pelas oitavas da Libertadores.