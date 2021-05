Santos perde na altitude de La Paz e se complica na Libertadores

Vice-campeão da Libertadores no ano passado, o Santos perdeu pela terceira vez em cinco partidas na atual edição. Em confronto válido pela quinta rodada do grupo C, o Peixe visitou o The Strongest na altitude de 3.600 metros do estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, e perdeu por 2 a 1.

Os atletas sentiram muito o efeito do ar rarefeito e começou o jogo muito mal. Os donos da casa aproveitaram e abriram 2 a 0 no placar antes dos 25 minutos. Jair Reinoso fez o primeiro aos 16. Após cruzamento na área, o alto centroavante Rolando Blackburn ganhou de cabeça e João Paulo defendeu. Na sobra, o atacante errou o chute, mas a bola sobrou para Reinoso, que só teve que completar para o gol vazio. Após nova assistência de Blackburn, o brasileiro Willie, ex-Vitória, Bragantino, Ceará e CRB, encheu o pé de primeira e aumentou aos 23.

Dois minutos depois, o zagueiro Gonzalo Castillo foi imprudente ao acertar o braço no rosto de Kaio Jorge, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Santos, porém, não soube aproveitar a vantagem de ter um homem a mais. O mesmo Kaio Jorge perdeu duas chances claras, uma no final do primeiro tempo e outra no início da segunda etapa. O golaço de Felipe Jonatan não foi suficiente para uma reação.

Com a derrota, o Santos estacionou nos seis pontos (duas vitórias e três derrotas nos cinco jogos até aqui) e viu o The Strongest se igualar na tabela. O Boca Juniors também tem a mesma pontuação e enfrenta o líder do grupo C, o Barcelona, do Equador, nesta quinta-feira, 20, às 21 horas (horário de Brasília). Os equatorianos somam nove pontos.